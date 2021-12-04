Житель Пензы обвинил сожительницу в краже спермы для ЭКО: "Родились больными"

В Пензе разыгралась драма достойная сценария к сериалу. Жители Пензы вот уже пять лет судятся из-за детей рождённых способом ЭКО. Но есть одно "но", отец девочек утверждает, что бывшая возлюбленная "украла" эго сперму и теперь требует алименты.

Елена Терентьева и Алексей Чеховской прожили вместе более 15 лет. Возлюбленные не заключали официальный брак, но на протяжении сожительства пытались завести детей.

Украла и забеременела?

После ухода от Терентьевой Чеховской нашёл новую любовь, но, как утверждает мужчина, Елена не оставляла попыток забеременеть.

"Она упрашивала встретиться. Получила квоту, опять хочется попробовать, а никого нет из доноров. Она уговаривала, я в конце концов согласился. Она сказала, что нужно прийти и сдать анализ спермы", — рассказал Чеховской свою версию событий Телеканалу "360".

По словам мужчины, о том, что экс-сожительница беременна, да ещё и двойней, он узнал в 2016 году. А отцовство признал чуть ли не под давлением. Якобы бывшая "супруга" надавила на жалость, так как девочки родились больными.

Новая жена Чеховского "оказалась не промах" и якобы сделала ДНК-тест. Правда, не только на супруга, но и на экс-сожительницу. Выводы, по словам нынешней супруги, оказались ошеломительны: Чеховской — отец, а вот кто мать — неизвестно.

Сам отдал, сам признал!

Елена, в свою очередь, все обвинения отрицает и пояснила, что бывший сожитель не только добровольно сдал биоматериал для ЭКО, был с ней на протяжении всей беременности, но и совершенно добровольно записал девчонок "на себя". Камнем преткновения стала болезнь детей, считает Терентьева.

"Вскоре после выписки у детишек был плановый медицинский осмотр, диагностировали заболевания: у первой дочки была доброкачественная опухоль печени, а у второй — порок сердца и образование в левой почке. В конце он мне заявил, что не будет всю жизнь содержать и воспитывать больных детей. И пропал", — рассказала свой взгляд на события Терентьева.

По её словам, супруг никак не шёл на контакт и сменил все номера. Женщина обратилась в органы опеки. А когда якобы экс-сожителя нашли, он заявил, что за все "разрешения" на детей и справки, будет требовать деньги. Женщина, недолго думая, подала на алименты. В октябре 2021 года долг накопился почти с полмиллиона рублей.

Начались судебные тяжбы. Терентьева утверждает, что заявления экс-сожителя доходили до полного абсурда. Сначала он убеждал суд, что платил ей наличными, а потом и вовсе, что она девочкам не мать.

"Сначала они заявляли, что без его ведома была взята сперма, потом они заявляли, что якобы он давал баночку спермы, но не знал, для каких целей. Судья даже пошутила, что, наверное, для косметических. Все суды они проиграли", — пояснила Терентьева.

После всех "испробованных методов", по словам женщины, на её семью посыпались угрозы.

Судебные тяжбы не прекращаются, экс-сожитель настаивает на своей версии событий, Терентьева собирается лишить Чеховского родительских прав. Однако, даже если отец потеряет право быть таковым, от выплаты задолженности детям его никто не освободит.

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