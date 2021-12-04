EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Италии антипрививочник пришёл на вакцинацию с фальшивой рукой
Далматинец и чёрная икра: Киркоров отпраздновал 10-летие дочери Аллы-Виктории
Госдеп США: Россия и Америка достигли "прогресса" в вопросе дипломатических виз
ООН: на помощь внутренним беженцам Афганистана необходимо $375 млн долларов
В США анонсировали санкции против иностранных "коррумпированных чиновников"
Бельгийские бегемоты заболели коронавирусом: "Чихают и насморк"
Лимаренко: Дания хочет арендовать северные Курилы для производства водорода
Гинцбург рассказал, на сколько подростков хватит вакцины "Спутник М"
Байден собирается вести "долгий разговор" с Путиным

Житель Пензы обвинил сожительницу в краже спермы для ЭКО: "Родились больными"

Общество

В Пензе разыгралась драма достойная сценария к сериалу. Жители Пензы вот уже пять лет судятся из-за детей рождённых способом ЭКО. Но есть одно "но", отец девочек утверждает, что бывшая возлюбленная "украла" эго сперму и теперь требует алименты.

Эко экстракорпоральное оплодотворение
 

Елена Терентьева и Алексей Чеховской прожили вместе более 15 лет. Возлюбленные не заключали официальный брак, но на протяжении сожительства пытались завести детей.

Украла и забеременела?

После ухода от Терентьевой Чеховской нашёл новую любовь, но, как утверждает мужчина, Елена не оставляла попыток забеременеть.

"Она упрашивала встретиться. Получила квоту, опять хочется попробовать, а никого нет из доноров. Она уговаривала, я в конце концов согласился. Она сказала, что нужно прийти и сдать анализ спермы", — рассказал Чеховской свою версию событий Телеканалу "360".

По словам мужчины, о том, что экс-сожительница беременна, да ещё и двойней, он узнал в 2016 году. А отцовство признал чуть ли не под давлением. Якобы бывшая "супруга" надавила на жалость, так как девочки родились больными.

Новая жена Чеховского "оказалась не промах" и якобы сделала ДНК-тест. Правда, не только на супруга, но и на экс-сожительницу. Выводы, по словам нынешней супруги, оказались ошеломительны: Чеховской — отец, а вот кто мать — неизвестно.

Сам отдал, сам признал!

Елена, в свою очередь, все обвинения отрицает и пояснила, что бывший сожитель не только добровольно сдал биоматериал для ЭКО, был с ней на протяжении всей беременности, но и совершенно добровольно записал девчонок "на себя". Камнем преткновения стала болезнь детей, считает Терентьева.

"Вскоре после выписки у детишек был плановый медицинский осмотр, диагностировали заболевания: у первой дочки была доброкачественная опухоль печени, а у второй — порок сердца и образование в левой почке. В конце он мне заявил, что не будет всю жизнь содержать и воспитывать больных детей. И пропал", — рассказала свой взгляд на события Терентьева.

По её словам, супруг никак не шёл на контакт и сменил все номера. Женщина обратилась в органы опеки. А когда якобы экс-сожителя нашли, он заявил, что за все "разрешения" на детей и справки, будет требовать деньги. Женщина, недолго думая, подала на алименты. В октябре 2021 года долг накопился почти с полмиллиона рублей.

алименты
 

Начались судебные тяжбы. Терентьева утверждает, что заявления экс-сожителя доходили до полного абсурда. Сначала он убеждал суд, что платил ей наличными, а потом и вовсе, что она девочкам не мать.

"Сначала они заявляли, что без его ведома была взята сперма, потом они заявляли, что якобы он давал баночку спермы, но не знал, для каких целей. Судья даже пошутила, что, наверное, для косметических. Все суды они проиграли", — пояснила Терентьева.

После всех "испробованных методов", по словам женщины, на её семью посыпались угрозы.

Судебные тяжбы не прекращаются, экс-сожитель настаивает на своей версии событий, Терентьева собирается лишить Чеховского родительских прав. Однако, даже если отец потеряет право быть таковым, от выплаты задолженности детям его никто не освободит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разборки из-за спермы: житель Перми в суде опротестовал отцовство над сёстрами, зачатыми через ЭКО
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Житель Пензы обвинил сожительницу в краже спермы для ЭКО: "Родились больными"
ВОЗ оценит "Спутник V" не раньше января 2022 года
Цивилёв: 13 пострадавших при трагедии в "Листвяжной" выписали из больниц
В Италии антипрививочник пришёл на вакцинацию с фальшивой рукой
Далматинец и чёрная икра: Киркоров отпраздновал 10-летие дочери Аллы-Виктории
Госдеп США: Россия и Америка достигли "прогресса" в вопросе дипломатических виз
ООН: на помощь внутренним беженцам Афганистана необходимо $375 млн долларов
Юрист Тягай рассказала, что грозит за слишком громкие "интимные стоны"
В США анонсировали санкции против иностранных "коррумпированных чиновников"
Бельгийские бегемоты заболели коронавирусом: "Чихают и насморк"
Популярное
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина

Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.

Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Здоровье
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Дмитрий Соколов Зачем по приказу Николая II граф Толстой "варил" алмазы Дмитрий Соколов Любовь Степушова С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО Любовь Степушова Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Бывший СССР
Казахстанский эксперт прогнозирует конфликты из-за переименования русских городов
Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада
Политика. Новости и аналитика
Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников