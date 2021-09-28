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Эксперт Минздрава РФ: COVID-19 снижает шансы забеременеть, не поможет даже ЭКО

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ Натальи Долгушиной, коронавирусная инфекция снижает шансы забеременеть, в том числе с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО).

Эксперт Минздрава РФ: COVID-19 снижает шансы забеременеть, не поможет даже ЭКО

Врач проанализировала данные пациенток, перенёсших коронавирус. Она выяснила, что тяжёлая форма заболевания практически во всех случаях приводила к уменьшению овариального резерва у женщин, которые попали в больницу в позднем репродуктивном возрасте, то есть после 37 лет. В связи с этим эксперт порекомендовала всем будущим матерям пройти вакцинацию против COVID-19, даже тем, кто рассчитывает на ЭКО.

Наталья Долгушина убеждена: лучше всего начинать вынашивать малыша спустя 2-3 недели после получения второй прививки от коронавируса. К этому сроку уже появится нужный иммунитет, передаёт НТВ.

"Если откладывать беременность на более поздний срок,  иммунитет против COVID-19 может снизиться", — говорит специалист.

Она считает, что некоторые женщины целенаправленно откладывают вакцинацию. По её мнению, сейчас в обществе появилось слишком много домыслов, которые не подкреплены научными подтверждениями.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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