EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Минобороны предложили освободить военных от использования QR-кодов
Кардиолог: COVID-19 ухудшает течения болезней сердца и сосудов
Пресс-секретарь Зеленского опроверг данные о военном положении на Украине
Мадонну раскритиковали за неприличную позу в мини-платье на вечеринке
Захарова назвала санкции США против РФ проявлением слабости Вашингтона
В России повысили выплаты трём категориям пенсионеров
75% российских компаний отказались от новогодних корпоративов
Глава МИД Британии Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии
Микробиолог: штамм "омикрон" может значительно снизить эффективность вакцин

Домашнего питомца нужно показать неврологу, если нарушена координация движений

Общество

Ветеринары рассказали о симптомах неврологических расстройств у домашних животных.

Домашнего питомца нужно показать неврологу, если нарушена координация движений

Как рассказали Москве 24 в комитете ветеринарии, следует бить тревогу, если у питомца нарушена координация движений.

"Ветеринар-невролог выявляет и лечит заболевания, связанные с нарушениями в работе центральной и периферической нервных систем. Как правило, на приём попадают животные с опухолями, воспалениями нервной ткани, поражением головного или спинного мозга, эпилепсией, а также неврологическими расстройствами, вызванными болезнями межпозвоночных дисков и грыжей", — рассказали в центре.

Также о проблемах с нервной системой сигнализируют судороги, потеря сознания, подергивания или хромота.

При этом не все симптомы говорят об одном заболевании. Как рассказал ветеринар-невролог Станции по борьбе с болезнями животных СВАО Дмитрий Домаев, причины могут быть разными.

"На приеме специалист соберет анамнез и выявит патологию, если такая имеется. Для постановки точного диагноза могут потребоваться сдача анализов и дополнительные диагностические исследования", — рассказал Домаев.

Он также отметил, что посещать ветеринара со своей кошкой или собакой нужно раз в год. Это позволит контролировать состояние здоровья питомца.

Всего в государственных клиниках Москвы работают пять ветеринаров-неврологов.

Записаться к ветеринару возможно онлайн на портале mos. ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какая человеческая еда опасна для собак
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Захарова назвала санкции США против РФ проявлением слабости Вашингтона
Без суда и следствия: ЦБ начал блокировать мошеннические сайты финпирамид
В России повысили выплаты трём категориям пенсионеров
75% российских компаний отказались от новогодних корпоративов
Глава МИД Британии Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии
Микробиолог: штамм "омикрон" может значительно снизить эффективность вакцин
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Маск: SpaceX угрожает банкротство из-за отставания в графиках запуска
Один человек погиб, 21 пострадал в ДТП с автобусом и фурой в Татарстане
Лукашенко объяснил, на чьей стороне будет Белоруссия в случае войны Украины с РФ
Популярное
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"

Китайские эксперты смогли выделить три основных свойства нового штамма "омикрон", которые делают его особенно опасным.

Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Сенатор Пушков снова разглядел угрозу "американизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников