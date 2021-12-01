Домашнего питомца нужно показать неврологу, если нарушена координация движений

Ветеринары рассказали о симптомах неврологических расстройств у домашних животных.

Как рассказали Москве 24 в комитете ветеринарии, следует бить тревогу, если у питомца нарушена координация движений.

"Ветеринар-невролог выявляет и лечит заболевания, связанные с нарушениями в работе центральной и периферической нервных систем. Как правило, на приём попадают животные с опухолями, воспалениями нервной ткани, поражением головного или спинного мозга, эпилепсией, а также неврологическими расстройствами, вызванными болезнями межпозвоночных дисков и грыжей", — рассказали в центре.

Также о проблемах с нервной системой сигнализируют судороги, потеря сознания, подергивания или хромота.

При этом не все симптомы говорят об одном заболевании. Как рассказал ветеринар-невролог Станции по борьбе с болезнями животных СВАО Дмитрий Домаев, причины могут быть разными.

"На приеме специалист соберет анамнез и выявит патологию, если такая имеется. Для постановки точного диагноза могут потребоваться сдача анализов и дополнительные диагностические исследования", — рассказал Домаев.

Он также отметил, что посещать ветеринара со своей кошкой или собакой нужно раз в год. Это позволит контролировать состояние здоровья питомца.

Всего в государственных клиниках Москвы работают пять ветеринаров-неврологов.

Записаться к ветеринару возможно онлайн на портале mos. ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

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