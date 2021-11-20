Кто должен отвечать за смерть питомца в ветклинике, рассказала врач-фелинолог

Врач-ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина прокомментировала в беседе с Pravda.Ru ситуацию в одной из новосибирских зооклиник. После смерти кота во время кастрации, хозяйка животного напала с кулаками на медперсонал. Как уточнила доктор, наказание может грозить только "буйной" женщине за рукоприкладство, клиника ответственности не несёт.

По словам Сиротиной, любое хирургическое вмешательство в организм животного — риск. Даже тогда, когда операция плановая, к примеру, кастрация и врачи опытные, что-то может пойти не так.

"У кота, возможно, была просто индивидуальная непереносимость чего-то: наркоза, либо дополнительного препарата, потому что задаётся несколько препаратов, делается лёгкий наркоз, плюс идёт местное обкалывание. Это может быть использован и новокаин, и лидокаин", — пояснила врач-ветеринар.

По словам фелинолога, несмотря на риски, кастрировать и стерилизовать питомцев необходимо. В частности, операция поможет обойти многие неудобства для хозяина и предотвратит заболевания у животного.

"Если этого не происходит, случается гормональный сбой. Коты, если не получают, это всё-таки основной инстинкт, не получают выхода гормонов, не получают удовлетворения от продолжения рода. У них начинается, возможно, половая агрессия. Они начинают метить", — говорит врач-фелинолог.

Но при этом владелец животного должен понимать — в случае смерти любимца, кроме себя, винить будет некого. Как и в истории с потерявшей кота сибирячкой.

"Если человек принимает решение делать какую-то операцию, он подписывает в клинике документ. Я думаю, она подписывала его тоже, что в случае какого-то происшествия, ветеринарная клиника снимает с себя полную ответственность", — резюмировала врач.

Кроме прочего, по словам ветеринара, не нужно носить животное в клинику "почём зря". Если возрастного питомца (4-5 лет) не беспокоят боли и он ведёт себя как обычно, то достаточно единожды в год показать его ветеринару. Молодых животных рекомендовано приводить только в случае ухудшения здоровья или на плановые прививки.

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