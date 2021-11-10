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Матвиенко допустила возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19

Общество

Ужесточение антиковидных ограничений возможно в некоторых регионах России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко допустила возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19

"Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан», - цитирует спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко не исключила также приятия на федеральном уровне решений по улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Напомним, 10 ноября в России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19 c начала пандемии - 1239 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране скончались уже 250 454 человека.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 911 713 случаев заражения COVID-19, 38 058 из них — за последние сутки. Выздоровели более 7,6 млн заболевших.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 61 регионе России.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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