Ужесточение антиковидных ограничений возможно в некоторых регионах России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан», - цитирует спикера верхней палаты парламента ТАСС.
Матвиенко не исключила также приятия на федеральном уровне решений по улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.
Напомним, 10 ноября в России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19 c начала пандемии - 1239 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране скончались уже 250 454 человека.
С начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 911 713 случаев заражения COVID-19, 38 058 из них — за последние сутки. Выздоровели более 7,6 млн заболевших.
Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 61 регионе России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.