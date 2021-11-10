Матвиенко спрогнозировала сохранение антиковидных ограничений в регионах

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах способствует сохранению введённых там ограничений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация-то у нас сложная с COVID-19, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, они будут сохраняться в большей или меньшей степени", — цитирует спикера ТАСС.

Согласно сведениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время подъём заболеваемости коронавирусом наблюдается в 61 регионе России, в трёх из них сохраняется устойчивая тенденция роста.

Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в шести российских регионах.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, нынешняя волна коронавируса распространяется в стране стремительнее предыдущих.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма", — заявил глава Минздрава.

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