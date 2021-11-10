Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах способствует сохранению введённых там ограничений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ситуация-то у нас сложная с COVID-19, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, они будут сохраняться в большей или меньшей степени", — цитирует спикера ТАСС.
Согласно сведениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время подъём заболеваемости коронавирусом наблюдается в 61 регионе России, в трёх из них сохраняется устойчивая тенденция роста.
Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в шести российских регионах.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, нынешняя волна коронавируса распространяется в стране стремительнее предыдущих.
"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма", — заявил глава Минздрава.
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