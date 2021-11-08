Завозить мясо в Россию предлагают без уплаты пошлин

Минэкономразвития и Минсельхоз рассматривают возможность отменить пошлины на ввоз говядины и свинины на территорию России. По сообщению ведомств, это поможет "сдержать" цены на продукт.

Речь идёт о целевом ввозе мяса с условием, что перерабатывать продукт будут уже в России. Освободить от уплаты хотят импортёров, которые будут поставлять говядину в объёмах не более 200 тысяч тонн в 2022 году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года.

"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", — рассказал источник в ведомствах "Ведомостям".

Пока предложение находится на обсуждении. Однако, как отметил собеседник издания, всё будет зависеть от рыночной стоимости продукта и спроса на мясо.

Ранее Pravda.Ru писала о причинах повышения стоимости на колбасные изделия. Производители пожаловались, что цены выросли не только на мясо, но и сопутствующие продукты вплоть до специй и упаковочных средств.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.