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Почему дорожает колбаса, рассказали производители

Экономика

В подмосковной компании колбасных изделий заявили, что у производителей нет выбора. Сырьё значительно дорожает. К примеру, цена на птицу сейчас в два раза выше, чем с начала года.

Почему дорожает колбаса, рассказали производители

Как отметили на предприятии, теперь даже дешёвые ранее ингредиенты обходятся в копеечку.

"Например, корпусной жир сейчас стоит до 190 рублей за кг, хотя ещё недавно нам казался высоким ценник в 50 рублей. А такой жир широко используется в колбасном производстве. Птица подорожала с начала года в два с половиной раза", — рассказали на предприятии по изготовлению колбасных изделий интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Как отмечают специалисты, сырьё дорожало и раньше, но таких существенных повышений в цене не было давно. Какие-то продукты подорожали 2,5 раза, некоторые — на треть:

  • свинина,
  • курятина,
  • говядина,
  • индейка,
  • фарш.

Кроме этого, на стоимость мяса влияет и спрос. По словам специалистов, колбасный бизнес развивается и появляются новые предприятия, чем и "пользуется" поставщик сырья. Впрочем, как отметили производители колбас, повышают цены и не только на основной продукт, но и на "сопутствующие".

"Кстати, дорожает не только мясо. Вот вы берёте колбасу, для неё нужны специи, упаковка, этикетки — все эти расходы растут", — пояснили в компании.

Специалисты уточнили, что некоторым фирмам сейчас приходится сводить "концы с концами", потому что у ритейлеров цена продукта выросла максимум на 10-15%, а это меньше размера расходов производителя.

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Автор: Екатерина Широкова
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