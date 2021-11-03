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Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"

Общество

Лидер "Ласкового мая" Андрей Разин не одобрил удары Зеленского по украинскому политику Виктору Медведчуку. Продюсер убеждён, что глава Украины роет себе яму.

Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"

Андрей Разин отмечает, что опыт некоторых президентов стран постсоветского пространства показывает, что западные лидеры — не помощники людям, которые перешли дорогу Владимиру Путину.

"Это — очень опасно. Не только творчество, но и политическая карьера Володи Зеленского практически закончена, ведь то, что он делает в последнее время — это очень недальновидно. Одним словом, я практически уже попрощался с Зеленским как с человеком, как с артистом и как с политиком. Такое ощущение, что смотрю на него последние дни", — пишет продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Разин считает, что нанося удары по украинскому политику Виктору Медведчуку, Зеленский очень сильно рискует.

Ранее сообщалось, что Украина взяла в заложники главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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