Песков прокомментировал гражданство Медведчука: "За российским не обращался"

Виктор Медведчук не обращался с просьбой получить российское гражданство, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, без "ведома" органов никто главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" не выдал бы паспорт.

По словам Пескова, Россия не получала запрос от Медведчука ни в каком формате.

"Для того чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством", — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский "предложил обмен" Медведчука на политзаключённых Незалежной. Однако, как уточнил лидер страны, Россия должна подтвердить гражданство лидера оппозиционной партии. Сам же заключённый отказался "от обмена" и заявил, что у него нет российского паспорта и не было.

Позже идею Зеленского раскритиковали киевские политологи и высмеяли инициативу "бартера". Так, депутат Верховной Рады Незалежной Ренат Кузьмин предложил "обменять" Медведчука на "дешёвый газ, уголь или телесериал "Сваты".

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