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В Москве задержали врио президента СССР

Общество

Исполнителю обязанностей президента СССР грозит срок за экстремизм.

В Москве задержали врио президента СССР

Как сообщает Telegram канал Baza, в столице судят действующего президента.

Сергей Тараскин сам себя назначил "временно исполняющий обязанности президента СССР", организации которую признали экстремистской.

"Около 11 лет назад стоматолог из Зеленограда Тараскин решил, что несмотря ни на какие Беловежские соглашения Советский Союз юридически всё ещё существует. Тараскин обнаружил, что желающих возглавить великое государство нет и скромно занял пост врио президента СССР. Да, так можно было", — пишет ТГ-канал.

Со временем у Тараскина появились сторонники. На его деятельность обратили внимание спецслужбы. В прошлом году против Тараскина возбудили дело по статье о создании экстремистской организации.

Бывший стоматолог не захотел признавать свою вину, тем более он презрительно отнёсся к авторитету следствия, прокуроров и суда — ведь все они российские, а не советские.

Самопровозглашённого главу проверяли специалисты. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Тараскин вменяемый. За советское президентство гражданину, верящему в нерушимость СССР, грозит от крупного штрафа до десяти лет тюрьмы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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