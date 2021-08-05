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Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле

Политика

Распад Советского Союза не был вызван политикой перестройки. К нему привела попытка госпереворота в августе 1991 года, ставшая результатом и заговора между лидерами России, Украины и Белоруссии.

Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле

Так считает первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Своими размышлениями он поделился в статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике”.

По мнению политика, устроенная им перестройка была "исторически правильной" и необходимой для СССР.

Напомним, перестройка, рассматриваемая сегодня как значительный фактор, способствовавший распаду СССР, была попыткой перестроить экономическую систему и положить конец стагнации. В рамках этой политики Горбачев ввел в социалистическую систему рыночные реформы, которые привели к дефициту продовольствия и политической напряженности.

Однако, по словам Горбачева, у тех, кто считает перестройку ненужной, очень короткая память.

"Они либо забыли, либо не хотят помнить, какой была морально-психологическая ситуация в советском обществе к 1985 году, — пишет он в своей статье. — Люди требовали перемен. Все — и лидеры, и простые граждане — чувствовали, что в стране что-то не так. Страна все глубже погружалась в застой. Экономический рост практически прекратился. Перестройка была нацелена на людей. Её целью было освободить человека, сделать его хозяином своей судьбы, своей страны”.

По мнению Горбачева, истинной причиной падения Советского Союза было нарушение субординации в рядах Коммунистической партии.

"Два удара оказались роковыми для перестройки, — поясняет он. - Попытка государственного переворота, организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, в августе 1991 года, и декабрьский сговор лидеров России, Украины и Белоруссии, положивший конец многовековой истории нашего государства”.

Главным "виновником" Горбачёв называет Бориса Ельцина, который был лидером РСФСР и обещал тогда, в 1991-ом, что "какой-то союз выживет".

"Ельцин не сдержал своего слова, — утверждает экс-президент теперь уже несуществующей страны. — Он и его окружение принесли Союз в жертву непреодолимому желанию править в Кремле".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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