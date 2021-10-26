Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году.
"С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 617 рублей в месяц", — сообщили на официальном сайте Государственной думы РФ.
Получается, что МРОТ в России увеличат на 6, 4%, ведь сейчас он составляет 12 792 рубля в месяц.
Планируется, что законопроект позволит повысить заработную плату около 2,7 млн работникам. Об этом говорится в пояснительной записке.
Ранее Pravda.Ru сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заработная плата трёх миллионов россиян вырастет в 2022 году после того, как МРОТ повысится.
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