Надо бороться более фундаментально: экономист прокомментировал повышение МРОТ

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал комментарии по одному из последних заявлений российского премьер-министра Михаила Мишустина, связанного с увеличением зарплат 3 млн россиян. Специалист поделился своим мнение с RT.

Так, Остапкович отметил, что правительство выполняет свои обязательства по отношению к гражданам, поскольку любое повышение — это позитивный манёвр. При этом он полагает, что с бедностью россиян надо бороться более фундаментально.

"Будет расти экономика, будут расти прибыли предприятий, предприниматели будут заинтересованы в дополнительном найме трудовых ресурсов, в росте их доходов, чтобы они поднимали их производство", — сказал эксперт изданию.

По мнению Остапковича, для того чтобы человек мог претендовать не только на минимальную оплату труда, но и на более повышенную, он должен быть здоровым и продуктивным. Именно поэтому специалист выразил мнение, что деньги лучше вкладывать в человеческий капитал, в здравоохранение, в образование и в науку.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин заявил, что заработная плата трёх миллионов граждан РФ вырастет в 2022 году после того, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 13,6 тысяч рублей.

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