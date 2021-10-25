В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Власти Москвы опровергли появившуюся в СМИ информацию о планируемом продлении введённых в связи с распространением коронавируса нерабочих дней после 7 ноября.

"Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Указом Мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября", — сообщает в телеграм-канал столичного оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.

В сообщении отмечается, что для замедления темпов распространения COVID-19 в столице принято решение о переводе 30% работников на "удалёнку".

Кроме того, москвичей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали уйти на самоизоляцию.

По данным штаба, с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 774 707 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7778 — за последние сутки. Более 1,5 млн заболевших выздоровели, 30 786 скончались. За последние сутки в столице зафиксировали 83 летальных исхода COVID-19.

В РФ за пандемию выявили 8 279 573 заболевших коронавирусом, из них 37 930 — за последние сутки. Около 7,2 млн заразившихся выздоровели, 231 669 умерли. За последние сутки в стране зарегистрировано 1069 случаев летального исхода COVID-19.

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