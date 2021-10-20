"Слухи и спекуляции": Facebook опровергает сообщения о планах по смене названия

Ранее на портале Verge появилась информация о том, что руководители Facebook планируют сменить название компании на следующей неделе, однако в организации опровергают эти сведения.

По словам официального представителя корпорации Facebook Джо Осборна, сообщения, появившиеся в ряде СМИ, не являются достоверными, передаёт РЕН ТВ.

"Мы не комментируем слухи и спекуляции", — отметил он.

Корреспонденты Verge в своей публикации указали, что Facebook намерен провести ребрендинг, чтобы новое наименование отражало идею построения "метавселенной". По их словам, оно может быть связано с именем виртуального офиса Horizon, недавно представленного корпорацией.

Также в материале издания сообщается о том, что руководитель социальной сети Марк Цукерберг лично должен рассмотреть вопрос смены названия на ежегодной конференции Facebook Connect, которая запланирована на 28 октября.

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