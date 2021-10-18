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Синоптик рассказал о снеге в течение текущей недели в Москве

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погодных и температурных условиях в столичном регионе в течение этой недели. В беседе с Pravda.Ru синоптик рассказал, что в Центральной России "большая вероятность" появления снега в связи с тем, что сейчас начинается период "предзимья".

Синоптик рассказал о снеге в течение текущей недели в Москве

"В эти дни начинается тот сезон, который очень красиво называется, предзимье, уже из самого названия понятно, что уже подготовка к зиме идет, и понятно, что и погода изменчивая, переменчивая. Она традиционно изменчивая, но в этот период особенно изменчивая. И вот на этой неделе будут все виды погодных событий, конечно, в октябрьском исполнении – и тепло, и холод, и даже осадки в самом разном виде", –– рассказал специалист.

По его словам, в связи с изменением циркуляции и перемещением холодных воздушных масс в течение недели можно ожидать осадки разных видов, в том числе со снегом. 

"С большой степенью вероятности можно ожидать осадки в разном виде – и в виде преимущественно дождя, но и в виде небольших снежинок, мокрого снега. Правда, осадки небольшие, они никак не повлияют на любой вид деятельности в столице, в сопредельных областях. Но всё-таки вероятность того, что уже первый снежок появится, очень большая. Это будет и во вторник, и в среду не исключен небольшой снежок, он не ляжет на землю, снежинки будут только показываться в воздухе", –– добавил синоптик.

Во второй половине недели ожидаются изменения температурного режима, с четверга температура будет понижаться, а в воскресенье ожидается очередное похолодание, отметил собеседник Pravda.Ru.

"В четверг начинаются уже изменения температурного режима, связанные, конечно, опять-таки, с изменением циркуляции... Температура будет повышаться, и в ночь на четверг еще прохладно, а вот уже после полудня в четверг и в пятницу температура будет повышаться до 10-14 градусов. В субботу опять такая подготовка к изменению с циркуляцией, температура начнет понижаться, потому что будет уже другое образование, ветер сначала северо-западный будет, а затем уже северный, и вот в субботу еще температурный фон достаточно такой комфортный –– от 6 до 12 градусов тепла, я говорю о дневной температуре, а в воскресенье –– очередное похолодание", –– заключил специалист.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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