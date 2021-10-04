Обезвредивший "пермского стрелка" полицейский получит премию

Полицейскому Константину Калинину, который обезвредил "пермского стрелка", вручат Строгановскую премию-2021.

В понедельник в Перми прошло заседание правления региональной общественной организации "Пермское землячество", на котором определили лауреатов Строгановской премии-2021.

Члены заседания решили выдать премию в номинации "За честь и достоинство" полицейскому Константину Калинину, который проявил героизм во время вооружённого нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Строгановскую премию вручают жителям Пермского края за выдающие достижения. Лауреат премии получает статуэтку Аникея Строганова, памятный знак, диплом и полмиллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин наградил лейтенанта полиции Константина Калинина орденом Мужества.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.