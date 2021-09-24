Полковника юстиции, глава СУ СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мёртвым. Ушёл из жизни полковник юстиции вскоре после совещания, темой которого была стрельба в Пермском университете. Есть версия, что представитель Следственного комитета покончил с собой.
Кончину должностного лица прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков.
"Большая трагедия, что крупный пермский силовик, руководитель руководитель следственного комитета, покончил с собой через два дня после этого теракта, потому что, видимо, он получил такой разнос или такие инструкции, которые оказались в буквальном смысле несовместимыми с жизнью", — сказал Дмитрий Львович в программе "Один" на "Эхе Москвы"
Писатель скептически отнёсся к предположениям о том, что Сарапульцев добровольно ушёл из жизни из-за неурядиц личного характера.
"Очень смешно или даже не смешно, а страшно читать эти официальные домыслы о семейных проблемах, которые его преследовали. Человек на таком посту, стреляющийся от семейных проблем, это что-то совершенно неадекватное", — считает Быков.
Не исключил знаток русской и зарубежной литературы и того, что глава СК покончил с собой из-за терзаний совести.
"Может он от угрызений совести застрелился, что он такое допустил, не знаю. Когда сразу, как домино, падает некоторое количество руководителей в проблемном регионе, в регионе, где только что и так произошло массовое убийство, то мне кажется это не есть борьба с деструктивными тенденциями", — поделился своим мнений Быков.
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