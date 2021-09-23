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Какие ошибки допустил экс-подполковник угрозыска "железный препод" ПГНИУ

Общество

Как оказалось, Олег Сыромятников - тот самый профессор пермского университета поразительное хладнокровие которого в ситуации с нападением Тимура Бекмансурова сегодня активно обсуждается, в прошлом был сотрудником уголовного розыска. Причём, не рядовым, а в погонах подполковника.

Какие ошибки допустил экс-подполковник угрозыска "железный препод" ПГНИУ

Напомним, в то время, когда убийца с ружьём расстреливал студентов в коридорах вуза, в одной из аудиторий профессор Сыромятников спокойно читал лекцию и не предпринимал никаких попыток защитить перепуганных ребят.

Так может быть, он повёл себя так "необычно странно" потому, что в нём проснулся профессиональный правоохранитель?

Об этом Pravda. Ru спросила ветерана МВД, экс-консультанта Института повышения квалификации ФСКН Игоря Бурмистрова, у которого есть опыт консультирования подразделений спецназа.

— Что Сыромятников, как преподаватель в аудитории, должен был сделать? Правильно ли поступил?

— У нас 90% бывших сотрудников — которые служили в милиции — не знают, как действуют вообще в боевых или экстремальных ситуациях. Потому что на любой случай у них есть инструкция. И надо не рассуждать, а следовать ей.

Кстати, в любом учебном заведении такие инструкции тоже есть.

Учитель (или преподаватель, как в этом случае) должен был в первую очередь забаррикадировать вход, чтобы в аудиторию никто не вошел.

Затем он должен был рассадить учеников таким образом, чтобы они не попали под возможные выстрелы. Как сотрудник уголовного розыска, пусть и бывший, он должен был идентифицировать эти звуки, хлопки как выстрелы. Не мог не понять, что происходит. Так вот. Он должен был всех своих студентов рассадить вдоль стен, ближе к двери. Не напротив двери и в дальнем углу. А там, где стена.

И после этого сразу же отзвониться в полицию и дать информацию о том, что в здании идет стрельба. Не вести лекции, а дать информацию правоохранителям самому и разрешить ребятам позвонить родителям.

Вот эти действия должны быть в первую очередь. А прыгать из окна нельзя вообще ни в коем случае. Задачей Сыромятникова в данном случае было не лекцию вести, а сохранить жизнь своим ученикам.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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