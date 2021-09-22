В Facebook фамилию тренера волгоградского "Ротора" Дмитрия Хохлова воспринимают как попытку оскорбить жителей Украины по национальному признаку.
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов устал бороться с неумолимой системой Facebook. В социальной сети неумолимо накладывают запрет на его фамилию, так как она воспринимается как оскорбительное слово в адрес граждан Украины.
Попытка написать свою фамилию заканчивается для Дмитрия "баном". То же самое происходит и в Instagram. Постоянные блокировки доставляют Хохлову дискомфорт.
"Мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать "Facebook" и "Instagram". Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", — цитирует слова тренера "Октагон".
Тренер ФК "Ротор" обратился с иском в Солнцевский районный суд Москвы.
В иске он требует запретить американской компании "совершать в отношении Хохлова определённые действия". Также Хохлов требует компенсировать ему моральный вред.
Примечательно, что фамилия Хохлов и раньше вызвала недопонимания.
В 1999 году перед встречей на футбольном поле сборных России и Украины в издании "Советский Спорт" вышла публикация со скандальным заголовком: "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов". Жители Украины восприняли это как прямое оскорбление.
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