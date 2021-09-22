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В ГД высказались против запрета тюремного заключения для нищих преступников

Общество

Представители Верховного суда России призвали отменить лишение свободы для людей, которые совершили нетяжкое преступление по причине проблем с деньгами, а также раскаялись в содеянном. Такую идею оценили депутат Государственной Думы Владимир Мельник и криминалист Анатолий Кустов.

В ГД высказались против запрета тюремного заключения для нищих преступников

Нищета — не оправдание

В Верховном суде рассказали, как мужчина получил три года заключения за противозаконное перемещение табачных изделий. Адвокат обвиняемого заявил, что такое наказание нельзя назвать справедливым, поскольку у злоумышленника маленькие дети и пожилые родители, которых необходимо обеспечивать. Правоохранители не учли приведённые юристом обстоятельства.

По словам депутата Мельника, люди должны соблюдать закон в любом случае, даже если у них катастрофические проблемы с финансами. Российский политик пояснил свою позицию:

"Можно, конечно, войти в положение человека, но тогда можно оправдать любые преступления своим тяжёлым семейным положением. Но это не так, так не должно быть".

Надо быть милосерднее

В отличие от Мельника, криминалист Кустов согласился, что нужно смягчать наказание для преступников, которые были вынуждены нарушить закон, чтобы прокормить близких. Вместе с этим специалист почеркнул, что важно так поступать не только из-за чувства справедливости, но и по причине "профессионалов" криминальной сферы, которые научат обычных людей преступным схемам.

"Надо привлекать к ответственности, определять наказание, но другую форму, не лишение свободы", — заключил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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