"Вынули капельницу и забрали в СИЗО". Медики сообщили о проблемах со здоровьем осужденных по резонансному "льняному делу"

Двое смоленских аграриев, осужденных в августе 2021 года в рамках неоднозначного "льняного дела" нуждаются в безотлагательной медицинской помощи. Об этом Pravda. Ru сообщили родственники осужденных.

Вердикт Вяземского районного суда правозащитники квалифицировали как смертельный приговор подсудимым и требуют для них условного срока. Тем более, что даже следователи не отрицают: деньги, которые в материалах уголовного дела проходят как похищенные, были направлены на развитие предприятий в сфере АПК.

13 августа 2021 года четверо из шести обвиняемых были доставлены в СИЗО. Вяземский районный суд зачитал обвинительный приговор. Двое осужденных — пока на свободе. Один получил условный срок за сотрудничество со следствием, вторая останется на свободе до достижения ребенком совершеннолетия. Обвинительный приговор фигурантам "льняного дела" был ожидаемым: в течение пяти лет следствие изыскивало хоть какие-то улики, доказывающие "мошеннические действия группы лиц по предварительному сговору". Еще на два года растянулся судебный процесс.

Положить такое "добро" под сукно никто не решился. Но в то, что Куприянов и Шрейн отправятся в колонию на пять лет — мало кто верил. Ведь для людей такого возраста и с таким состоянием здоровья вердикт суда можно трактовать не иначе как смертный приговор с отсрочкой исполнения.

По информации, которая поступает от правозащитников, 67-летний Владимир Шрейн, находится в тяжелом состоянии. В амбулаторной карте больного — серьезные проблемы с почками: мочекаменная болезнь и гидронефроз, сложное воспаление, чреватое хронической почечной недостаточностью. Накануне вынесения приговора Шрейн находился на лечении в Вяземской ЦРБ. Со слов медиков, который на тот момент курировали состояние больного, судебные приставы явились в больницу и чуть ли не собственными руками вынимали из вены осужденного иглу капельницы. А затем увезли в СИЗО.

Проблемы со здоровьем имеет и 74-летний Владимир Куприянов, которого следствие считает "руководителем преступной группы". Жители Вязьмы, где родился и всю жизнь работал Куприянов, недоумевают. В течение десятилетий хозяйственник старой советской школы занимался развитием района. Поднимал Вяземский машиностроительный завод и главный хлебокомбинат города Вязьма. Занимался проблемным агропромышленным комплексом. Зарегистрировал в Роспатенте изобретения — мобильные комплексы по переработке льнотресты прямо в поле. Создал около 500 хорошо оплачиваемых рабочих мест, заплатил сотни миллионов налогов. В 2008 году стал Почетным гражданином Вязьмы за заслуги в развитии района, на ряду с актрисой Людмилой Касаткиной, космонавтом Светланой Савицкой и другими уважаемыми уроженцами Вяземской земли. А потом внезапно стал матерым мошенником и сел на пять лет.

Вязьмичи, знавшие Куприянова, шутят: человек всю жизнь прожил в обычной "панельке" и ходил в старом пиджаке. Уж лучше бы свои "похищенные" миллионы вложил в заграничную недвижимость и жил бы спокойно где-нибудь в Испании на берегу моря.

Но нет. Верил Куприянов в родную землю и вкладывал в нее деньги. За это и поплатился. К слову, он тоже имеет целый "букет" болезней — в том числе проблемы с сердцем, сосудами и сахарный диабет.

"Льняное дело" назвали одним из наиболее резонансных за последние годы, связанных с экономическими преступлениями. Куприянову, Шреину и еще четверым осужденным инкриминируют хищение средств, выделенных в форме субсидий и грантов на развитие сельского хозяйства. Подсудимые настаивали на том, госсубсидии были не похищены, а израсходованы на приобретение реально существующего и эффективного оборудования для производства льнотресты. По версии следствия, в российско-бельгийском оборудовании отсутствует "российская" часть, а изобретенные, затем модернизированные, построенные в количестве двух десятков мобильные комплексы по обработке льнотресты не являются инновацией. И даже свидетельства Роспатента следствию были не указ.

Роковую роль в уголовном деле сыграла неточность в оформлении документов, — считают правозащитники. Иными словами, в реальности имело место не хищение, а комбинация в стиле "утром деньги — вечером стулья". Или наоборот. Как известно, в хозяйственной деятельности, а особенно в АПК, поступающими на счета деньгами перекрываются траты на первоочередные нужды. А потом полученные доходы инвестируются в развитие производства. Когда речь заходит о госсубсидиях, любое движение по счету строго контролируется. Шаг в сторону — и ты мошенник. Похожие истории с российскими аграриями имели место пачками. Например, в 2012–2015 годах в Алтайском крае было заведено порядка 160 уголовных дел в отношении сельхозпроизводителей, что поставило под угрозу всю агарную отрасль региона. И лишь единицы осужденных были оправданы. В такой бюрократический капкан попали и вяземские аграрии.

Адвокат, общественный и политический деятель Дмитрий Аграновский, комментируя приговоры Куприянову и Шреину изданию "Федерал Пресс" выразил мнение, что суду можно было обойтись наказанием и без лишения свободы.

"Подробности дела и квалификацию я обсуждать не могу, потому что я — не участник процесса. Но я думаю, никто из моих коллег адвокатов не будет против того, что я скажу. Я считаю, что с учетом возраста, обстоятельств дела, состояния здоровья вполне можно было избрать наказание, не связанное с лишением свободы. Тем более в 159 статье есть довольно большая альтернатива лишению свободы", — заявил Аграновский.

Аграновский объяснил, что в большинстве случаев даже при наличии тяжелейших заболеваний, вопросы состояния здоровья и его влияние на приговор отдаются на усмотрение суда. Также как и цели, на которые были потрачены "похищенные" деньги.

"Можно ли считать хищение средств в полной мере, если они пошли не в карман, а были пущены в АПК? Это может быть смягчающим обстоятельством, то как человек распорядился деньгами? Здесь, я думаю, такие смягчающие обстоятельства налицо, потому что деньги были потрачены на общественно-полезные цели, а не в карман. Эти деньги не прогуляли где-то на Багамах. Но всё это не является для суда обязательным. Это может быть судом учтено", — добавил юрист.

Аграновский считает, что жестокие наказания по таким делам совершенно не способствуют восстановлению социальной справедливости, а наоборот порождают у граждан убеждение, что государство жестокое.