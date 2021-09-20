"В голове что-то замкнуло": экс-генерал ФСБ рассказал о пермском стрелке

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что после вооруженного нападения на пермский вуз нужно провести расследование и выяснить, почему стрелок прошел всех врачей, купил оружие на законных основаниях и решил расстрелять студентов.
По мнению Михайлова, мы всегда обращаем внимание на неодушевленный предмет — оружие, а необходимо решать вопрос с психиатрической помощью. Молодой человек был в нормальном состоянии прошел всех врачей и купил ружье законно.
"А потом в голове у него что-то замкнуло", — цитирует Михайлова РИА Новости.
Прежде всего, нужно разобраться, почему студент пошел на такое, считает эксперт. Не исключено, что он был в состоянии психоза и нуждался в психиатрической помощи, добавил экс-генерал ФСБ.
Инцидент произошел утром 20 сентября в университете Перми. В результате случившегося погибли восемь человек, 28 пострадали. Стрелка ранил и обезвредил сотрудник ДПС в здании вуза.
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