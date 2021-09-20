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Стрелок, открывший стрельбу в университете в Перми, ликвидирован

Происшествия

Открывшего стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета молодого человека убили при задержании. Об этом сообщает новостной портал "Ридовка".

Ранее пресс-службе вуза сообщила, что напавший на университет использовал травматическое оружие, но позже источник в РБК сообщил, что оружие являлось дробовиком.

По неофициальным данным, количество погибших в результате происшествия увеличилось до пяти человек, пострадали еще шестеро.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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