"Выдающийся человек": Надежда Бабкина вспомнила добрым словом Лужкова

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина внесла свой весомый вклад в увековечивание памяти покойного бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Надежда Бабкина приняла участие в открытом субботнике, который состоялся в Коломенском в память о Юрии Лужкове.

"Пять лет назад, также в сентябре, Юрий Михайлович отпраздновал своё 80-летие на этом же месте, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши — всего более 500 деревьев", — написала Надежда Георгиевна в своём микроблоге.

Почитателей Юрия Михайловича собралось, по словам певицы, тысячи человек. Собравшиеся в Коломенском люди копали, поливали, вместе высаживали плодовые деревья.

Садоводы-любители надеются, что на этом месте будут гулять благодарные москвичи.

"Москва состоит из людей, и эти люди наполняют своей энергией этот чудесный город. Её мэр Юрий Михайлович Лужков был выдающимся человеком государственного масштаба, но также был человеком огромной души. Он верил в нас, верил в людей, и создавать всем вместе этот сад в память о нём — большая честь," — поделилась своим мнением Бабкина.

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