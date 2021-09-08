Собянин рассказал о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом будет построен ещё один вокзал, откуда будут ходить поезда высокоскоростной магистрали "Москва — Санкт-Петербург".

По словам градоначальника, новый вокзал появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4, где сейчас находится станция Каланчёвская. 8 сентября там была открыта большая платформа для МЦД-2.

Собянин рассказал, что через 1,5 года будет построена МЦД-4. Таким образом, "получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра" и высокоскоростная магистраль, сообщил мэр в беседе с изданием "Комсомольская правда".

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