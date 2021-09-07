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В Сеть "слили" данные на спонсоров ФБК*

Общество

В Интернете опубликовали "досье" на спонсоров "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. В список попали имена 70 тысяч человек, предположительно оказывавших финансовую поддержку запрещённой организации.

В Сеть "слили" данные на спонсоров ФБК*

В досье, среди прочих, фигурируют имена многих работников госкорпораций и бюджетных организаций. Так, в списке можно обнаружить людей, чьи данные полностью совпадают с именами сотрудников компаний «Када-НефтеГаз», «ПИК», Высшей школы экономики, а также Федеральной налоговой службы России и других структур. 

Как сообщает "RT на русском", в открытом доступе оказались и сведения о суммах пожертвований для ФБК* от сотрудников госкорпораций и бюджетных учреждений. Согласно обнародованным данным, в отдельных случаях цифры колеблются от 200 тысяч до миллиона рублей. 

Согласно тем же данным, сам Навальный перевёл на счёт организации свыше 7 миллионов рублей. 

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента (решение Министерства юстиции РФ от 09.10.2019г. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021г.).

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Автор: Максим Антипцев, Куратор: Наталия Красовская
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