Собчак объяснила карьерный взлёт Путина

Ксения Собчак, которую называют крёстной дочерью Путина, рассказала, почему Владимир Владимирович добился таких головокружительных успехов в карьере.

Есть версии, что своей политической карьерой Владимир Путин обязан первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

Ксения признаёт, что её отец был дружен с нынешнем президентом страны, однако слухи о том, что она является крестницей лидера России, Ксения Анатольевна не подтверждает.

"Я уже говорила об этом и не раз: нет, это не является правдой. Да, правда есть в том, что он присутствовал на крещении, и он был очень близок с моим отцом, когда тот еще был жив… Именно поэтому Владимир Владимирович на всех фотографиях присутствует, но как я помню, вообще не был…" — говорила Собчак в интервью журналисту Евгению Киселёву.

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак разместила фрагмент видео, на котором Путина спрашивают о наличии мобильного телефона.

"У Вас есть мобильный, Владимир Владимирович? — интересуется собеседник у президента. — Нет, — отвечает лидер РФ — Даже с питерских времён не остался? 8921… Нет? — Нет, — убедительно ставит точку в разговоре Путин.

Далее следует вставка из фрагмента сериала "Бригада", где члены банды Саши Белого, подписанные как мошенники из Сбербанка, разочарованно вопят.

"Вот и смотрите, какую карьеру можно сделать, если не отвлекаться на всякие лайки и тиктоки", — объяснила успех Путина Ксения Собчак.

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