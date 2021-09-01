"Одноклассники" выпустили стикеры ко Дню знаний

"Одноклассники" выпустили серию стикеров ко Дню знаний. Анимационные изображения будут со звуком и популярными школьными фразами. Социальная сеть приглашает присоединиться к специальной ленте новостей, посвящённой 1 сентября.

Стикеры в "Одноклассниках" ко Дню знаний.

В ленте пользователи смогут следить за полезной информацией об обучении школьников. Стикеры со звуком используют известные фразы:

"Можешь же, когда захочешь!"; "Мое терпение скоро лопнет!"; "Потише можно?".

Также пользователям будут доступны стикеры с изображениями из сериала "Училка в законе".