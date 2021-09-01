"Одноклассники" выпустили серию стикеров ко Дню знаний. Анимационные изображения будут со звуком и популярными школьными фразами. Социальная сеть приглашает присоединиться к специальной ленте новостей, посвящённой 1 сентября.
В ленте пользователи смогут следить за полезной информацией об обучении школьников. Стикеры со звуком используют известные фразы:
"Можешь же, когда захочешь!";
"Мое терпение скоро лопнет!";
"Потише можно?".
Также пользователям будут доступны стикеры с изображениями из сериала "Училка в законе".
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