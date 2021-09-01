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"Укрусь": Мария Захарова высмеяла переименование Украины

Общество

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение соратников Зеленского переименовать Украину на Русь-Украину.

"Укрусь": Мария Захарова высмеяла переименование Украины

В соседнем государстве считают, что русские незаконно присвоили себе бренд "Русь". Приближённые Зеленского мечтают вернуть себе это древнее название.

Эти претензии высмеяла Мария Захарова в своём Telegram-канале.

"В офисе Зеленского считают, что Украина должна сменить название на Русь-Украина. "Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война", — сказал советник главы офиса Арестович. "Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", — цитирует представитель российского МИД мечты единомышленников президента Украины.

Мария Владимировна оценила масштаб задумки и даже поделилась своими идеями на этот счёт.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите", — иронизирует дипломат.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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