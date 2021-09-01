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Безработным беременным хотят назначить социальные выплаты

Общество

В Министерстве труда собираются менять правила на детские выплаты. В список получающих деньги от государства хотят включить и беременных женщин. Как отметили в Минтруда, получить пособия смогут и те будущие мамы, которые не работали. Женщин в положении на работу берут неохотно, что может служить поводом считать её доход нулевым. Остаться "не у дел" могут и те, кто был вынужден уволиться.

Безработным беременным хотят назначить социальные выплаты

Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребёнка, — сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Также это касается женщин, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам или "перебиваются" разовыми заказами, пишут "Известия".

Баталина отметила, что и после рождения ребёнка ситуация с трудоустройством остаётся сложной. Наличие маленького ребёнка усложняет поиски. Если в этот период женщина снова забеременела, то она всё равно сможет рассчитывать на выплаты на первенца в соответствии с готовящимися изменениями.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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