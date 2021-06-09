Никакой волокиты: новый способ получения пособий и соцвыплат в России

Начиная со следующего года, получать соцвыплаты от государства граждане России будут автоматически, без заявлений и сбора кучи документов.

Как рассказал в интервью "Известиям" министр финансов, для этого на сайте госуслуг появится специальный сервис — достаточно будет один раз дать согласие на проактивное перечисление средств, полагающихся в рамках соцподдержки и — всё.

По словам Антона Силуанова, не исключено, что до "автоматического начисления госсредств" будут допущены не все банки, а только входящие в специальный перечень.

Какие пособия поступят на карточку "автоматом"

Как пояснили в Минтруде, проактивно будут предоставляться все меры, связанные с наступлением "жизненных событий"

рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т. д.

А вот помощь, связанная с "нуждаемостью":

пособия по безработице, социальный контракт и другие —

будет, как и раньше, начисляться по заявлению. Но подтверждающие справки и тут станут атавизмом.

К слову, напомним, что приём заявлений на детские выплаты школьникам начнётся 15 июля

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