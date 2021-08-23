Академик РАН рассказал о качестве воды из-под крана в Москве и области

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал, какая вода течет из крана у жителей Москвы и Московской области.

Эксперт оценил качество воды в российских водоемах, как удовлетворительное, однако отметил, что некоторые реки загрязнены отходами промышленности. Поэтому чистота воды из-под крана зависит от того, как хорошо ее очищают. Качество воды зависит от самого водопровода, системы, водозабора и водоподготовки.

"Технологии позволяют очистить любую воду. Вопрос в том, кто тратит деньги на это", — сообщил Михаил Болгов в беседе с "Радио 1".

В Москве качество воды, которая течет из-под крана, "вполне приличного качества". Вода в квартиры жителей столицы поступает из трех источников: из Иваньковской, Рузской системы и Москворецких водохранилищ.

По словам специалиста, в Подмосковье подземные воды не очень загрязнены, поэтому москвичи из-под крана течет вполне чистая вода. Однако лучше сдать образец жидкости в лабораторию, чтобы ее там признали или не признали пригодной для питья.

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