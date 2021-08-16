"Одноклассники" открыли приём заявок на ОК Media Challenge 2021, конкурс для российских СМИ из регионов. В соцсети обещают при помощи конкурса группам СМИ в ОК привлечь новую аудиторию.
"Победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в ОК, промоподдержку от соцсети и другие подарки", — говорится в сообщении "Одноклассников".
Конкурс продлится с 30 августа по 26 сентября. За каждое успешно пройденное задание СМИ буду начисляться баллы. За ходом соревнования можно будет следить в группе "ОК для медиа".
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