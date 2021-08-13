Психиатр оценил разрешение вернуть сотрудников с удалёнки в офис

Возвращение к очному режиму работы не станет причиной стресса для большинства сотрудников, считает психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

Многие люди уже соскучились по офису и выход на работу они воспримут с большой радостью, считает эксперт.

"Ещё прошлым летом проводился статистический опрос, и выяснилось, что примерно 75% людей, которые трудились на удалёнке, с большим удовольствием вернутся в офис. А желающих остаться на удалёнке был какой-то мизер — 2 или 3 процента. Так что большинство людей перенесут это без особых проблем, за исключением этих двух процентов", — пояснил Федорович.

По мнению специалиста, спровоцировать стресс может только ухудшение условий труда.

Также Федорович отметил, что разрешение вернуться к очному формату работы ещё не означает, что все организации так сделают.

Многие владельцы компаний, скорее всего, оставят сотрудников на удалёнке.

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