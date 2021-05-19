Психолог назвал россиянам самые действенные способы борьбы со стрессом

Более половины россиян в 2021 году хотя бы единожды "поймали" стресс. Особенно уровень тревожности подскочил после недавних трагических событий в Казани.

Чаще всего к неврозам приводит беспокойство по поводу нестабильной финансовой ситуации. Рост цен вкупе с падением доходов, боязнь остаться без работы в момент экономического кризиса, проблемы социального неравенства вполне обоснованно беспокоят людей. И если на внешние события никак не повлиять, то бороться с собственным стрессом можно вполне успешно. Психолог Андрей Зберовский назвал "Общественной службе новостей" несколько простых способов.

Создать "подушку безопасности" . Накопленные деньги поддержат ощущение, что с любым кризисом можно будет справиться.

. Накопленные деньги поддержат ощущение, что с любым кризисом можно будет справиться. Регулярные занятия спортом . "Спорт — естественный антидепрессант, во время физических нагрузок вырабатывается серотонин — гормон стабильности поведенческой", — комментирует Зберовский.

. "Спорт — естественный антидепрессант, во время физических нагрузок вырабатывается серотонин — гормон стабильности поведенческой", — комментирует Зберовский. Общаться с близким человеком . Здесь психолог отмечает важность физического контакта — объятий и поцелуев.

. Здесь психолог отмечает важность физического контакта — объятий и поцелуев. Чаще шутить. Читать и рассказывать анекдоты, обмениваться с друзьями и коллегами смешными картинками, смотреть юмористические программы и так далее, рассказал эксперт.

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