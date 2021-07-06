Претендента на место Лукашенко сняли перед выборами и уличили его в коррупционном преступлении.
Экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.
28 июня неудавшийся кандидат в президенты республики выступил на суде с последним словом.
В своей речи он заявил, что не признаёт себя виновным, уверяя, что не совершал деяний, которые ему приписывают.
Сторонники Бабарико уверены, что дело было сфабриковано с целью не допустить Виктора Дмитриевича к выборам.
Как сообщает "Белта", суд не поверил заверениям Бабарико и приговорил потенциального соперника Лукашенко к 14 годам лишения свободы. Приговор огласил Верховный суд страны.
Общественный и политический деятель Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на пост президента Республики Белоруссии в 2020 году. Он был задержан 18 июня 2020 и только теперь политику озвучили приговор.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?