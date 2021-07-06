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Кандидату в президенты Белоруссии дали 14 лет тюрьмы

Общество

Претендента на место Лукашенко сняли перед выборами и уличили его в коррупционном преступлении.

Кандидату в президенты Белоруссии дали 14 лет тюрьмы

Экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

28 июня неудавшийся кандидат в президенты республики выступил на суде с последним словом.

В своей речи он заявил, что не признаёт себя виновным, уверяя, что не совершал деяний, которые ему приписывают.

Сторонники Бабарико уверены, что дело было сфабриковано с целью не допустить Виктора Дмитриевича к выборам.

Как сообщает "Белта", суд не поверил заверениям Бабарико и приговорил потенциального соперника Лукашенко к 14 годам лишения свободы. Приговор огласил Верховный суд страны.

Общественный и политический деятель Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на пост президента Республики Белоруссии в 2020 году. Он был задержан 18 июня 2020 и только теперь политику озвучили приговор.

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«Мне не стыдно» — последнее слово в суде Виктора Бабарико
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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