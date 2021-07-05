32% россиян считают себя незаменимыми работниками

32% россиян считают себя незаменимыми работниками. Таковы данные опроса сервиса по поиску работу SuperJob.

49% респондентов считают, что им можно найти замену. Опрос показал, что чем старше сотрудник, тем больше у него уверенности в том, что его невозможно заменить. Среди сотрудников в возрасте до 24 лет таких 37%, а среди россиян старше 45 лет — 28%.

Незаменимые работники есть в 37% российских компаний. В основном это программисты, инженеры, квалифицированные рабочие, бухгалтера, врачи и медсёстры.

38% работодателей считают, что незаменимых работников нет.

В опросе приняла участие тысяча человек.

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