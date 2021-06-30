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В России снова установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Общество

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные. За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая заболевания. Традиционно наибольший прирост зафиксирован в трёх регионах:

В России снова установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
  • Москва - 5 823 случая;
  • Московская область - 2 583;
  • Санкт-Петербург - 1 503.

Более 300 случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, Брянской области и Бурятии. Более 250 новых заражений - в Крыму (294), Воронежской области, Свердловской области и Забайкальском крае.

Рекордная смертность от COVID-19

Второй день подряд в России установлен печальный рекорд - за сутки от COVID-19 погибли 669 человек. Днём ранее этот показатель составил 652.

Самая сложная ситуация, как и ранее, в Москве (117 погибших) и Санкт-Петербурге (111). В ещё четырёх регионах более 20 погибших:

  • Нижегородская область - 27;
  • Иркутская область - 26;
  • Бурятия - 22;
  • Краснодарский край - 20.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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