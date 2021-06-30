Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные. За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая заболевания. Традиционно наибольший прирост зафиксирован в трёх регионах:
Более 300 случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, Брянской области и Бурятии. Более 250 новых заражений - в Крыму (294), Воронежской области, Свердловской области и Забайкальском крае.
Второй день подряд в России установлен печальный рекорд - за сутки от COVID-19 погибли 669 человек. Днём ранее этот показатель составил 652.
Самая сложная ситуация, как и ранее, в Москве (117 погибших) и Санкт-Петербурге (111). В ещё четырёх регионах более 20 погибших:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.