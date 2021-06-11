Минтруд уточнил сроки приёма заявлений на выплаты детям

С 15 июля по 1 ноября родители детей в возрасте от 6 до 18 лет смогут подать заявление на выплату, размер которой составит 10 тысяч рублей.

Также выплату смогут получить граждане с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по общеобразовательным программам.

Подать заявление можно дистанционно или лично в отделении ПФР, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Минтруд разработал поправки к закону о материнском капитале, направленные на том, что выплаты на ребёнка мог получать отец-одиночка.

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