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К 2024 году в каждой российской школе появятся театры и спортклубы

Общество

2,5 млн российских детей занимаются в спортивных организациях, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В ходе выступления на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей он заявил, что к 2024 году в каждой российской школе появятся спортивные клубы и театры.

К 2023 году в программах дополнительного образования появятся ещё 680 тыс. мест.

Кравцов напомнил, что реализация нацпроекта "Образование" предполагает, что к 2030 году дополнительным образованием будет охвачено 80% школьников, а к 2030 году — 82% детей.

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