Три немецких НПО признаны нежелательными в России

Деятельность этих иностранных неправительственных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности, заявила Генпрокуратура РФ.

На территории Российской Федерации признана нежелательной деятельность следующих неправительственных организаций (НПО):

Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") ФРГ; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") ФРГ; Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") ФРГ.

Об этом в среду, 26 мая, сообщила Генеральная прокуратура РФ по результатам изучения поступивших в ведомство материалов. Соответствующее решение Генпрокуратуры направлено в Минюст. Указанные НПО будут внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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