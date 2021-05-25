Сборная России стала абсолютным чемпионом на Азиатской олимпиаде по физике

Российская сборная в составе восьми человек установила рекорд Азиатской олимпиады по физике, став абсолютным чемпионом — все участники команды завоевали золотые медали. В соревнованиях, которые проходили на Тайване в дистанционном формате, приняли участие более 180 школьников из 23 государств.
С победой ребят поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что четверо из восьми участников сборной, являются московскими школьниками.
"Поздравляю российскую сборную с победой на Азиатской олимпиаде по физике! Все восемь членов нашей команды получили золотые медали — это абсолютный рекорд соревнований. Среди них четыре москвича: Николай Кононенко (школа №57), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580), Данила Самоделкин (школа №2007 ФМШ) и Дмитрий Хватов (образовательный комплекс "Воробьевы горы"). Желаю ребятам дальнейших успехов!", — написал столичный градоначальник в Twitter.
Золотые медали получили также Денис Исмагилов, Матвей Федин и Матвей Князев из "Физтех-лицея" имени П. Л. Капицы и Амир Ахундзянов из академического лицея "Физико-техническая школа" имени Ж. И. Алферова. Главный тренер сборной — Артем Воронов.
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