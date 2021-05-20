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Политолог предложил предавать массовых убийц "информационному забвению"

Общество

В адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поступило предложение обязать СМИ и соцсети ограничивать информацию о лицах, совершивших массовые убийства.

Политолог предложил предавать массовых убийц "информационному забвению"

Письмо с этой инициативой направил в Совфед директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.

Дело в том, что недавняя трагедия в Казани и другие подобные злодеяния (например, трагедия в Керчи 2018 года) всегда вызывают широчайший общественный резонанс. В СМИ и соцсетях начинает активно распространяться информация, в том числе и о личности преступника. А привлечение к себе внимания — один из мотивов совершения преступлений такого рода, считает автор.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия "информационное забвение" для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника", — приводит текст обращения RT.

Реакция Совфеда: норма закона уже есть

Как пояснила RT член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, необходимая норма уже есть в российском законодательстве. Она содержится в действующей редакции ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России. Дело остаётся за её качественным правоприменением.

"Согласно ей, данные предварительного расследования не подлежат разглашению, они могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объёме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства", — рассказала Ольга Ковитиди.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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