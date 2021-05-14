Мясников заявил, что летом Россию ждёт вспышка коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам не стоит расслабляться из-за приближения лета в связи с пандемией коронавируса. По его словам, в России начинается третья волна COVID.

Мясников уточнил, что эпидемию коронавируса можно описать как волнообразную — три месяца кривая заболеваемости идёт вверх, затем три месяца наблюдается "плато". График в каждой стране свой, добавил доктор.

"Было предсказуемо, что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается", — написал Мясников в Telegram.

По его словам, рост заболеваемости продлится три месяца, то есть до середины августа, затем будет спад, а в конце осени снова повышение показателей. Мясников отметил, что строгие меры профилактики не помогают полностью побороть коронавирус.

"Всё равно цифры смертности и заболеваемости слишком высоки. Поэтому надеяться реально можно только на вакцинацию", — резюмировал Мясников.

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