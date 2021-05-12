Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс

Жертвами стрельбы в общеобразовательной школе в столице Татарстана стали девять человек. Более двадцати человек получили ранения, ушибы и переломы разной степени тяжести.

По предварительным данным, подозреваемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев поднялся на третий этаж гимназии №175 и вбежал в один из кабинетов, где проходил урок родного языка у 8 "А" класса.

Агенству ФАН удалось выснить, почему для атаки 19-летний злоумышленник выбрал восьмиклассников.

По сообщениям издания, после взрыва и стрельбы директор школы в мессенджерах и по громкой связи сообщил об угрозе. Руководитель образовательного учреждения приказал педагогам забаррикадировать двери в классы.

Когда стрелок добрался до второго этажа, он застал только учительницу английского языка, которая двигалась по коридору.

Все остальные двери на этаже успели запереть. Галявиев поднялся на третий этаж, где он нашёл открытый кабинет. Именно ученики этого класса приняли на себя основной удар.

Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, почему до класса не дошёл сигнал тревоги.

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