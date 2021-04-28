Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о скором появлении в мессенджере возможности совершать групповые видеозвонки. Пользователи в чатах смогут создавать видеоконференции уже в мае 2021 года.
"В мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков", — сообщил Дуров в Telegram.
Также разработчики обещают, что видеоконференции будут работать на всех платформах — от настольных компьютеров до смартфонов.
"Всё, что вы можете ожидать от современного инструмента видео-конференц-связи, но с пользовательским интерфейсом на уровне Telegram, скоростью и шифрованием", — подытожил Дуров.
Видеозвонки в Telegram появились в августе 2020 года. Тогда же Дуров обещал появление видеоконференций, но конкретные сроки не назывались.
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