В Госдуме одобряют идею обучать школьников безопасности в Сети

Детей необходимо оберегать от опасностей, с которыми они могут столкнуться в интернете. Об этом RT сообщила Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, необходимо разработать алгоритм обучения. Но он должен соответствовать сегодняшним реалиям.

"Потому что-то, что было опасно, скажем, 20 лет назад, сегодня уже не представляет такой угрозы, но появились новые риски и новые опасности. Мы должны уберечь от них детей. Дети, которые никогда не сталкивались в жизни с обманом, могут стать жертвами не только мошенников, но и более страшных сообществ. Тех, кто толкает наших детей к непредсказуемым решениям и самым печальным последствиям", — пояснила она.

Ранее о необходимости обучать школьников безопасному поведению в интернете заявила основатель Национального родительского комитета, уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.