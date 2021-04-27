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IT-эксперт: нельзя допустить ИИ до управления судьбами людей

Общество

Искусственный интеллект может быть опасен, если его допустить до принятия решений, которые имеют отношение к человеческим судьбам. Об этом в интервью RT рассказал специалист по глубоким нейронным сетям и машинному обучению, разработчик систем распознавания и синтеза изображений, голоса и экспертных систем Станислав Ашманов.

IT-эксперт: нельзя допустить ИИ до управления судьбами людей

По мнению специалиста, чтобы контролировать развитие искусственного интеллекта, нужно вводить ограничения на законодательном уровне.

"Мы можем провести аналогию. Появление правил дорожного движения никоим образом не ограничило развитие автомобилей. Возникли правила, следуя которым общество может гарантировать меньшее количество жертв на дорогах, а технологии развиваются контролируемо.

То же самое и здесь. Вводятся правила, но это не значит, что меньше денег будет инвестироваться в эту сферу, что меньше будет исследователей. Просто общество заранее готовится к рискам, возможным потрясениям, которые могут произойти из-за неправильного использования", — пояснил он.

Как пример вторжения в личную жизнь ИИ, спикер привел кредитный рейтинг.

"От рейтинга может зависеть, сможет ли человек улучшить, например, свои жилищные условия, купить квартиру или дом. А теперь представьте системы автоматического принятия решений, которые проставляют человеку глобальный социальный рейтинг, не только платёжеспособности", — отметил Ашманов.

Эксперт отметил, что появление искусственного интеллекта, который сам себя осознаёт, он не представляет.

"Моё субъективное мнение — сознание в машине вообще не может зародиться. Вместо этого нужно здесь и сейчас заниматься решением практических задач, которые могут принести пользу обществу. Но я знаю философов, публицистов и даже разработчиков, которые думают иначе", — сказал он.

Также Ашманов пояснил, что ограничения не должны влиять на военную сферу, а сфера, в которой ИИ принесёт самую большую пользу в ближайшее время — это медицина.

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Искусственный интеллект – могут ли роботы захватить мир?
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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